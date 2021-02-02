Ali Koç'un tek sözü İrfan Can Kahveci transferini bitirdi

İrfan Can Kahveci transferinde kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler milli futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte merakla beklenen transferin perde arkasında yaşananlar...

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazar akşamı yaşanan "İrfan Can Kahveci" derbisi Fenerbahçe'nin zaferi ile sonuçlandı. Fenerbahçe’nin araya girmesiyle birlikte Galatasaray, İrfan Can Kahveci için cumartesi günü yeni bir görüşme talep etti. Bu kez görüşme Abdürrahim Albayrak’ın işyerinde gerçekleşecekti.

Başkan Mustafa Cengiz ve sarı kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Teklifleri açıktı; İrfan Can’ı alalım, 5.5 milyon Euro verelim. Ayrıca Linnes’i size verelim. Sezon sonuna kadar da ücretini biz ödeyelim. Şampiyon olursak 1 milyon Euro bonus ve satıştan yüzde 30 pay verelim. Başakşehir Kulübü yöneticileri Galatasaray ile görüşmeye giderken kulübe bir de talimat bırakırlar. 'İrfan Can Kahveci kulüpten ayrılmayacak. Ayrıca telefonunu da kapalı tutacak.'

Fenerbahçeliler kulübe gitti

Galatasaray teklifini 1.5 milyon Euro daha yükseltmiştir. Bu teklif ile Galatasaray bir adım öne geçmiştir. Ama Fenerbahçe Kulübü transferdeki ısrarını sürdürür. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’nin menajeri Batur Altıparmak ile Başakşehir Kulübü’ne gelir. Bu kez Fenerbahçe ile pazarlıklar başlar. Fenerbahçe’nin teklifi daha caziptir. Ama ya oyuncu? İrfan Can Kahveci hangi kulübü isteyecektir?

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Başakşehir Kulübü yetkilileri İrfan Can ile bir araya gelir. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İrfan Can’ın yanıtı nettir: "Bana bu soruyu iki kulübün teklifleri eşit olduğunda sorun lütfen. O zaman karar veririm. Ama şu anda hangi kulübün teklifi Başakşehir’in menfaatlerine uygunsa ben kabul ederim."

"Bu transferi Galatasaray’da Fatih terim, Fenerbahçe’de Ali Koç istedi"

7 milyon Euro, 1 milyon Euro şampiyonluk primi ve satıştan yüzde 20 pay ile İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeli olur. Hikaye bu. Ama bu transfer için son cümleyi bir Başakşehirli yönetici söyler: "Bu transferi Galatasaray’da Fatih Terim, Fenerbahçe’de Ali Koç istedi."

''Sayın Ali Koç ile konuş şartlar bu"

İrfan Can’ın bu sözleri sonrası Fenerbahçe ile pazarlık başlar. Emre Belözoğlu, transfer bitmeden kulüpten ayrılmayacağını söyler. Ama tam olarak da anlaşma sağlanamaz. Bunu üzerine Başkan Göksel Gümüşdağ, Emre’ye; "Eğer İrfan Can Kahveci’yi almadan gitmem diyorsanız, Sayın Ali Koç ile konuş şartlar bu."

"Hayırlı olsun deyip el sıkışmadan buradan ayrılmam''

Emre Belözoğlu telefonla Ali Koç’u arar. Ali Koç, saat 19.00’da Başakşehir Kulübü’ne gelir. Ve ağzından çıkan ilk cümle şu olur: "Hayırlı olsun deyip el sıkışmadan buradan ayrılmam." Dahası yanında bir de paket getirmiştir. Paket açılır içinde İrfan Can Kahveci formaları çıkar. Koç, transferi bitireceğinden öylesine emindir ki, Fenerium formaları basmıştır bile. Sonuçta el sıkışılır.