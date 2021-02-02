Zamalek'in hocasından Fenerbahçe ve Ali Koç için olay sözler!

Zamalek Teknik Direktörü Tamer Abdelhamid Donga, Fenerbahçe ve Ali Koç'un Mostafa Mohamed'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

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Galatasaray'ın Mısır Ligi takımlarından Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmasının ardından takımın teknik direktörü Tamer Abdelhamid Donga açıklama yaptı.

Donga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mostafa Mohamed'e talip olduğunu söyledi.

"Ali Koç adında biri Mostafa Mohamed transferi için bizi aradı" diyen Mısırlı çalıştırıcı, "Ona bazı şeylerin parayla satın alınamayacağını söyledik. Fenerbahçe'yi çok fazla takip etmem ama bu kafayla giderlerse 100 yıl daha şampiyon olamazlar" dedi.