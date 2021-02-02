Dolarda sert düşüş devam ediyor! Ekonomi analisti Paksoy yeni hedefi açıkladı

Dolar kuru yatay seyrini sürdürüyor. Son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar yeni güne de aşağı yönlü başladı. Peki dolardaki düşüş devam edecek mi? AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, dolara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, yeni hedef bölgesi verdi.

Abone ol

Dolardaki sert düşüş haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Haftalardır düşüş trendi içerisinde hareket eden dolar kuru şu sıralar 7.13 bandında hareket ediyor... Dolar, piyasaların açılış saatinde bu dakikalara kadar Türk Lirası karşısında yüzde 1'e yakın bir değer kaybetmiş durumda... Peki dolarda neler oluyor? Dolardaki bu düşüş daha ne kadar sürecek? AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Paksoy'a göre dolar düşmeye devam edecek.

Dolarda son durum

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal’ın son enflasyon toplantısında ifade ettiği sıkı para politikasının devamı söylemleri ve son dolar kuru hareketlerindeki teknik çıkarımlara göre dolar kurunda düşüş hareketinin devamını öngördüğünü açıkladı.

Gerçekleştirilen teknik çalışmalara göre dolar kuru 7.20 TL’nin altına düşerek 250 günlük hareketli ortalamayı da aşağı yönlü kırmış oldu. Bir çok teknik analiste göre oldukça kritik olan 7.20 TL seviyesinin altında günlük kapanış yapması dolar kuru için ilerleyen günlerde düşüş hareketinin devamı beklentisini artırdı.

TCMB Başkanı Naci Ağbal Başkanlığında kasım ayından itibaren uygulanan sıkı para politikası sonrası dolar kuru rekor 8.56 TL seviyelerinden 7.18 TL’ye kadar geriledi. Döviz kurunda yaşanan son fiyat hareketliliğinden sonra dolar kuru 2020 ağustos ayından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesine gerilen dolar hakkında AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy beklentilerini paylaştı.

Dolar kuru düşüş trendini sürdürecek

ABD tarafından CAATSA yaptırımları gibi çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar kurunun Türk Lirası karısında düşüş trendinin devam edeceği belirten Paksoy açıklamasında “Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. dedi.

Paksoy, şöyle devam etti;

Dolarda yeni teknik hedef

