Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı Tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttığını açıkladı.

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Türkiye'nin 2021 yılı ocak ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ocak ayında yapılan ihracatın yüzde 2,5 oranında artış kaydettiğini söyledi.

İhracatta söz konusu ayda rekor kırıldığını ifade eden Bakan Pekcan, şu şekilde konuştu:

"15 milyar 48 milyon dolar oldu''

"Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı.

Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu.

Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32’lik bir azalışa karşılık geldi.

"Önemli ve başarılı bir performans''

Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu."