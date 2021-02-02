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Galatasaray’da 5 futbolcu geldi, 5 gitti

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna 5 futbolcu dahil ederken, 5 futbolcu ile yolları ayrıldı.

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Galatasaray ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yaptı. Cimbom, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes olmak üzere kadrosuna toplam 5 futbolcuyu dahil etti.

Gelen futbolcuların yanında Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram kiralık olarak, Erencan Yardımcı da bonservis bedeliyle takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle:

Gelenler
Halil Dervişoğlu: Bedelsiz (Kiralık)
Henry Onyekuru: 650 bin Euro (Kiralık)
Mostafa Mohamed: 2 milyon Dolar (1 milyon 655 bin Euro) (1.5 sezon Kiralık)
Yedlin: Bedelsiz
Gedson Fernandes: 500 bin Euro (Kiralık)

Gidenler
Sekidika: Bedelsiz (Kiralık)
Ali Yavuz Kol: 75 bin TL (8 bin 620 Euro) (Kiralık)
Mbaye Diagne: 1 milyon 400 bin Sterlin (1 milyon 577 bin Euro) (Kiralık)
Emin Bayram: Bedelsiz (Kiralık)
Erencan Yardımcı: 4 milyon 200 bin TL (482 bin Euro)

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