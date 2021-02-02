Rifat Serdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tele1 canlı yayınında skandal tehdit!

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, katıldığı canlı yayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ederek skandal ifadelere imza attı. Serdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki tehdit içerikli sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

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Rifat Serdaroğlu, Tele1 kanalında katıldığı canlı yayında haddini aştı. ''Boğaziçi Direnişi Sürüyor'' başlığı altında konuşan Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan hakkında skandal tehditte bulundu.

''Hiçbir dikta yatağında ölmemiştir''

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu canlı yayında yaptığı konuşmada, "Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Yarın yapayalnız kalacaksın. Bunların tarihte onlarca yüzlerce örneği var. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir. İçimizde sizin için merhamet kırıntısı kadar yer bırakın ki ilerde acıma duygumuzu size karşı gösterebilelim.'' dedi.

Tepki yağdı

Serdaroğlu'nun yaptığı bu skandal çıkışa ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Rifat Serdaroğlu kimdir?

Rifat Serdaroğlu, 1948 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçede belediye başkanlığı yaptı.

1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu.

1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra ANAP'a geçen Serdaroğlu, yeniden İzmir milletvekili seçildi.