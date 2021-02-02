BIST 1.514
DOLAR 7,16
EURO 8,62
ALTIN 425,55
HABER /  YEREL

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş evinde ölü bulundu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60), Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu. Akkuş'un kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları jandarmayı aradı.

Adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu. İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den CHP'yi bölüyor' iddiasına yanıt Olmayan şeyi nasıl bölelim!
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde! Düşüş sürecek mi?
Galatasaray’da 5 futbolcu geldi, 5 gitti
İstanbul'da dev fuhuş operasyonu! 42 kişi gözaltına alındı
Rifat Serdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tele1 canlı yayınında skandal tehdit!
Yerli aşıyı geliştiren profesör: İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz
Tunç Soyer açıkladı! İzmir'e 1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı
Özel okullar açılıyor mu 2021 özel okullar ne zaman açılıyor?
Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu
Yorumlar