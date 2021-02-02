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Antalya'da birlikte yaşadığı Rus asıllı kadının evinde ölü bulundu

ANTALYA'da Umut Beril (38), birlikte kaldığı Rus asıllı Türk vatandaşı Inga Davaz'ın (40) evinde ölü bulundu. Beril'in uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu belirlendi. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2166 Sokak'taki 3 katlı apartmanın, birinci katındaki dairede meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı Inga Davaz, aynı evi paylaştığı Umut Beril'in koltukta hareketsiz oturduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Umut Beril'in hayatını kaybettiğini tespit etti.  Beril'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Umut Beril'in, uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

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