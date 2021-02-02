Aleksey Navalnıy'in cezası hapse çevrilecek mi? Duruşma başladı

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy’in daha önce zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu davada ertelenen cezasının hapis cezasına çevrilip çevrilmeyeceğine karar verilecek.Abone ol
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Navalnıy’in yargılanıp 2014’te zimmetine para geçirmekten suçlu bulunduğu davada cezasının ertelenmesine dair verilen hükmün bozulup bozulmayacağına karar verilecek duruşma gerçekleştiriliyor.
Navalnıy destekçileri yine gözaltına alındı
Duruşmanın gerçekleştirdiği Simonovskiy mahkemesinin yakınlarında toplanan Navalnıy destekçilerinden bazıları gözaltına alındı.
Navalnıy’in duruşmasını çok sayıda gazeteci ve yakınları izliyor. Eşi Yuliya Navalnaya da duruşma salonunda yer alıyor.
Ertelenmiş cezasının hapis cezasına çevrilmesi halinde Navalnıy 2.5-3.5 yıl hapiste kalabilir.