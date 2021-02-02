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Artvin'de x-ray taramasında ortaya çıktı! Piyasa değeri cep yakıyor

Demirören Haber Ajansı

ARTVİN'de, Sarp Sınıp Kapısı'nda, TIR’ın dorsesindeki stepne lastik içene zulalanmış halde yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 176 kilogram kaçak bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan H.K.’nın kullandığı TIR’da arama yaptı. X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan TIR’ın dorsesinde bulunan stepne lastik araçtan indirilerek havası boşaltıldı.  Yapılan incelemelerde, stepne lastikte naylon çuval içerisinde zulalanmış halde gümrük kaçağı 176 kilogram kestane balı bulundu. Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri oldukça yüksek olan kaçak ballara da el konuldu.

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