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HABER /  EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ‘159’ pankartlarıyla protesto

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına karşın, akademisyenlerin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü ‘rektörlüğe sırt dönme’ eylemi bugün de 159’ pankartlarıyla devam etti.

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Önceki gün, yüzlerce polis Güney Kampüs'e girerek 51 öğrenciyi gözaltına almıştı. Aynı gün kampüs dışında gözaltına alınan 108 kişiyle beraber Boğaziçi eylemlerindeki gözaltı sayısı 159’a yükselmişti. İstanbul Valiliği bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 98 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını duyurmuştu. Dünkü eylemlerde gözaltına alınan 51 öğrencinin ise ifadeleri bugün alınıyor.

"Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Rektörlük binası önünde eylemlerine devam eden eğitim görevlileri bugün gözaltıları protesto etmek için 159 rakamının yer aldığı pankartlarla görüldü. Akademisyenler ayrıca "Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" yazılı bir pankart açtı.

"Kayyımlar gidecek, biz kalacağız"

Yarım saat durma eylemi gerçekleştirdikten sonra pankartları rektörlük binası girişine bırakan akademisyenler, “Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” sloganları attı.

Öte yandan akademisyenlere rektörlük çalışanlarından da alkışlı destek geldiği görüldü.

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