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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken tuhaf paylaşım: Biz kırmızı ışıkta durmayız

ABD'nin 'USS Porter' füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan tuhaf paylaşımda "Biz kırmızı ışıkta durmayız" denildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD) 'USS Porter' füze fırkateyni, Ukrayna'da yapılması planlanan tatbikata katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

ABD Deniz Kuvvetleri, sosyal medya platformu Instagram üzerinden USS Porter'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşıp, "Biz kırmızı ışıkta durmayız" notunu düştü.

Paylaşımda, ayrıca "Daima Hazır" etiketi kullanıldı.

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