Kangallar kurtlara nasıl yem oldu? Uzman Kangal yetiştirici 'büyük hata' dedi nedenini açıkladı

Kurtlar Kangallara benzer

Yıldız, Kangallar ile kurtların ortak yönleri olduğunu ifade ederek, “Kangallar kurtların bir benzer türleridir. Özellikleri aynıdır soğuk iklim, yüksek karasal, gezmeyi sevme, çene basınç kuvvetleri, zırh donanımları, kiloları ve davranışları yüzde yüz aynıdır. Çünkü ikisi de karasal iklim hayvanıdır. Kurtların zemheri aylarında aş yürüdüğü dönemlerde, eş olduğu, ihtiyaçlarının daha çok arttığı yani yeme gereksinimlerinin çok daha arttığı bununla ilişkilendirdiğimiz beyinlerine olan dürtülerinin vahşete dönüştüğü bir dönemdir. Yiyecek, öldürecek, yaşayacak buna programlanmış bir hayvan çünkü insan desteğiyle herhangi bir noktaya yiyecek konulmuyor yani hayvanların mağduriyeti doğada giderilmiyor. Bu yüzde avlanmak zorunda kalıyor sebepsiz hatırsız av taktiğini uygulayarak öldürme programıyla geliyor” dedi.