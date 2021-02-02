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Kaza yapmaktan kaçması fayda etmedi! Sakarya'da beton mikseriyle çarpıştı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'da engelli aracına çarpmamak için manevra yapan araç, beton mikseriyle çarpıştı.

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Kaza, D-010 karayolunun Karasu ilçesi İstanbul Caddesi Karasu Yeni Mahalle yolu üzeri dört yol ışıklar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametinden Yenimahalle istikametine sağ şeritte seyir halinde olan Adnan Ş. idaresindeki 54 PA 093 plakalı Renault markalı otomobil, önüne çıkan engelli aracı çarpmamak için manevra yaptı. Sol şeride geçen otomobil, aynı şerit üzerinde bulunan Mustafa S. idaresindeki 34 UC 4201 plakalı Mercedes marka beton mikseri ile çarpıştı. Çarpmanın savrulan otomobilin sürücüsü Adnan Ş. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Adnan Ş., ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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