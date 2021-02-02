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Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de 10 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Terör örgütü PKK'lı hainler, F-16'larla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, MİT-TSK iş birliğiyle Kandil'de 10 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

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