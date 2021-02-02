'⁦Erol Önderoğlu, Şebnem Konur Fincancı ve Ahmet Nesin’e yönelik suçlamalar düşürülsün'

Sınır Tanımayan Gazeteciler, CPJ ve Pen'in de aralarında bulunduğu 17 basın ve insan hakları örgütü, yayımladıkları ortak açıklamada yeniden yargılanacak olan ⁦Erol Önderoğlu, Şebnem Konur Fincancı ve Ahmet Nesin’e yönelik suçlamanın düşürülmesini istedi.

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Açıklamada, Önderoğlu'nun tekrar yargılanacak olmasının "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükûmetinin kendini eleştiren medyaya yönelik cadı avının bir örneği" olduğu öne sürüldü. Türkiye'de gazetecilerin tutuklanması ve yargılanmasının kınandığı ortak açıklamada yapılanlar, "Tüm muhalif sesleri susturmak ve bağımsız gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemek için gerçekleştirilen otokrat girişimler" olarak nitelendirildi.

Suçlamaların düşürülmesi için çağrı

Açıklamada Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye Temsilcisi Önderoğlu, Fincancı ve Nesin'e yönelik suçlamaların düşürülmesi için çağrıda bulunuldu.

"Keyfi şekilde yargılanıyor"

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Erol Önderoğlu Türkiye'nin onuru olmalı, onun yerine keyfi şekilde yargılanıyor. Hatta istismar ediliyor bile diyebiliriz. Hükûmeti ve yargısı böyle insanlarla savaşan bir ülke demokrasi olamaz" değerlendirmesinde bulundu.