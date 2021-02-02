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Kırklareli'nde 5 ay önce kredi çekilip alınan ev sular altında kaldı

KIRKLARELİ'nde 5 ay önce kredi çekip aldığı evi sular altında kalan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Derelerin taşmasıyla göle dönen mahalle de havadan fotoğraflandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de dün gece şiddetli yağış etkili oldu. Kırklareli’nin Babeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması ile birçok vatandaş evlerinde mahsur kaldı. Evde mahsur kalanların yardımına kepçeler yetişti.

Bölgeden etkili olan yağış sebebiyle Alpullu'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sular altında kalan Alpullu'nun sokakları drone ile havadan görüntülendi.

Tadilat da yaptırmıştı
Yaklaşık 5 ay önce evini alıp tadilat yapan Sevim Engin’in emekleri de sularla yok oldu. 5 ay önce kredi çekerek aldığı evinin sular altında kaldığını belirten Engin, “Bu evi kredi çekerek 5 ay önce aldım. Bakın evimin haline. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi. Sabah 04.00'da eşim evde idi. Belediyenin anonslarını duyup kepçe ile çıkardılar” dedi.

Sevim Engin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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