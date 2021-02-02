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Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

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İstanbulspor mağlubiyetinin ardından toplanan yönetimin deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin bugün Yücel İldiz'le ilgili bir açıklama yapıp, tecrübeli teknik patrona emekleri için teşekkür edeceği bildirildi.

Sezon başından bu yana görevde olan Teknik Direktör Yücel İldiz, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 19 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Teknik direktör arayışlarına başlayan İzmir temsilcisinin Bayram Bektaş, Sait Karafırtınalar ve Hikmet Karaman gibi isimlerle görüşmeyi planladığı iddia edildi.

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