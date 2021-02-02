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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı bile bulamadı, çekilmesi lazım" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili konuştu. Çiftçilerle buluşmasında konuya değinen ve "Üniversitelerde bilgi üretilir, gelecek üretilir. Bizler de öğreniriz. Akademik dünyası gelişmiş bütün ülkeler gelişmiştir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Gelenekler bazen kanunlardan daha güçlüdür"

Boğaziçi Üniversitesi'nden söz etmek isterim. Orası da bizim üniversitemiz. Boğaziçi'ne girmek kolay değil, çok yüksek puanlar almanız lazım. Gelenekleri vardır. Gelenekler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Üniversite hocaları da kabul etmiyor. O hocanın ayrılayım demesi lazım. Aksi halde orada kaos çıkıyor ortaya. 

"Çekilmesi lazım"

80 öncesi ve sonrası çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yazık günah değil mi? Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmamalı. Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı bile bulamadı, çekilmesi lazım."

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