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İğrenç olay! Gece yolda görüp aracına aldı genç kıza kabusu yaşattı

İNGİLTERE'de gece saatlerinde eve dönmeye çalışan genç kızı, aracına alan adam tecavüz etti.

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Londra'da karısının aracı ile caddelerde gezen 46 yaşındaki Taofiq Laguda, gece geç saatlerde eve dönmeye çalıştığını düşündüğü kızı evine bırakmak için teklifte bulundu. Genç kız teklifi kabul edip araca binince sapık adam, önce kapıyı kilitledi ardından öldürmekle tehdit ederek tecavüz etti.

Hakkında soruşturma açılan adamın, daha önce başka bir kadına tecavüz ettiği ve yedi yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Sapık adam, sorgusunda 18 yaşındaki restoran çalışanı kızın kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Adamın verdiği ifadeye inanmayan mahkeme, cezanın verilmesi için 25 Şubat tarihini belirledi.

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