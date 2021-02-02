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Çağrı Atakan dizileri kaç yaşında saçlı hali nasıldı?

Çağrı Atakan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizi oyunculuğu yapan Çağrı Atakan sportmen kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

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Survivor Çağrı Atakan kimdir? Survivor'un tüm yarışmacılarında olduğu gibi Çağrı Atakan'ın da kim olduğu en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilen detaylar...

Çağrı Atakan kimdir: 

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan dizileri

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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