Ahmet Hulusi 65 yaş yasağını eleştirdi attığı twitler konuşuluyor

Ahmet Hulusi, koronavirüs salgını kapsamında getirilen 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağına isyan etti.

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Ahmet Hulusi, pandemi nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarına isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ahmet Hulusi, "Bugün 65 yaş üstünü suçlu gibi ev hapsine mahkûm eden zihniyet, yarın da neleri yasaklar?" yorumunda bulundu. İşte Ahmet Hulusi'nin o paylaşımları...

“7 milyon 65 yaş üstü insan kanunsuz şekilde ev hapsinde, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir biçimde. Günde 3 saat açık havada volta hakkıyla. Hepsi de seçimde oy hakkı sahibi! Hiçbir büyük proje bu yapılanı affettirmez. Düşünülmeli.”

Tüm anayasal haklar bu gerekçeyle geçersiz kılınabilir!

“Senin sağlığın için” bahanesiyle insanlar evlerine hapsedilip, işyerlerinden ediliyorsa, Anayasal hakları ellerinden alınıyorsa, Tüm anayasal haklar bu gerekçeyle geçersiz kılınabilir! Bugün 65 yaş üstünü suçlu gibi ev hapsine mahkûm eden zihniyet, yarın da neleri yasaklar?

'Deccaliyet' ve 'medya' göndermesi yaptı

"KORKUNUN teslim aldığı insanlara birşey anlatabilmeniz mümkün değildir. Bu zamanda insanları teslim alıp istediğiniz yola sokmanın en büyük aracı onları KORKUTMAKTIR. DECCALİYET insanları medya yoluyla KORKUTARAK esir alıp, devletleri içten yıkar Toplumsal mutluluk en önde gelir."