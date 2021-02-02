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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi'ndeki gözaltılara tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür" dedi.

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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde 51 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik, gözaltına alınanlardan 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi, kalan 1 kişinin ise başka bir üniversitede öğrenci olduğunu duyurdu. Güney Kampüs'te toplanan öğrencilere dün akşam polis müdahale etmişti. Protestoların hedefindeki Rektör Melih Bulu, polis koruması eşliğinde binadan çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar kaygı vericidir. Üniversitelerimizde akademik özgürlük ortamını korumak toplumun ortak görevidir" ifadelerine yer verdi.

''Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür"
Açıklamalarına devam eden Davutoğlu, "Bir an önce aklı selime dönülmesi, konuşulabilir bir zeminin inşa edilmesi gerekmektedir. Sorunlar, gözaltılarla değil konuşularak çözülür" dedi.

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