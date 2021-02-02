Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına flaş yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" açıklamasına destek çıktı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

Bahçeli, "Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin samimiyet testi

CHP-İYİ Parti-HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında CHP'li İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki anayasa çalışmasına gönderme yapan Bahçeli, "PKK’yla anayasa hazırlık masası kuranların savruldukları yanlış yoldan dönmeleri millete ve demokrasiye sadakatin gereği, yeni anayasa yazımı konusunda irade beyanları ise samimiyetlerin testidir." dedi.