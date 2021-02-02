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Melis Sezer yaşı kaç sevgilisi var mı Survivor Melis boyu ve kilosu

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da heyecan tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 kişinin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Melis Sezer, Ünlüler için ter döküyor. Peki Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında?

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Melis 2021 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer almaktadır. Özellikle atışlarda iyi olmasıyla öne çıkan yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor 2021 Melis kimdir? Survivor Melis Sezer nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi

Melis Sezer kimdir: 

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Melis Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

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