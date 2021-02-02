İstanbul Kadıköy'de 7 gün boyunca gösteri ve yürüşler yasaklandı

İSTANBUL Kadıköy'de bir hafta boyunca her türlü toplantı ve yürüyüş yasaklandı. Karar Kadıköy Kaymakamlığı'ndan geldi.

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Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak ataması sonrası başlayan protestolar sürerken, sosyal medyada bugün saat 18:00'da Kadıköy'de düzenlenecek destek eylemi için toplanma çağrıları yapıldı.

Bu çağrıların ardından bir açıklama yayımlayan Kadıköy Kaymakamlığı, ilçede 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlık yasak kararına gerekçe olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri gösterdi ve bu eylemlerin, salgınının yayılımını engelleme çalışmalarına olumsuz tesir edebileceğini kaydetti.