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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk Clubhouse'a katıldı! İnsanlar yine aynı hayatı yaptı hisseler fırladı

Elon Musk'ın yeni sosyal medya uygulaması Clubhouse'da bir yayına katılmasıyla küçük yatırımcılar Clubhouse Media Group isimli şirketin hisselerine hücum etti. Uygulamayla alakası olmayan şirketin hisseleri bir günde yüzde 110 yükseldi.

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Son haftalarda alternatif bir sosyal medya platformu olarak adını duyuran Clubhouse'a olan ilginin artması ve son olarak Elon Musk’ın da bu platformda sohbete katılmasıyla birlikte ses teknolojileri firması Agora'nın hisseleri de yükselişe geçti. Bu arada Clubhouse uygulamasıyla bir ilgisi olmayan Clubhouse Media Group hisseleri de isim benzerliği sayesinde artışa geçti.

CNBC'de yer alan habere göre Clubhouse 1 yıldan kısa sürede milyar dolar değerlemeye ulaşırken, bu rüzgara kapılan ses teknolojileri şirketi Agora da yüzde 44’lük bir artış yakaladı. Clubhouse Media Group hisseleri ise yüzde 110’un üzerinde artış gösterdi. 


Signal uygulamasında oldu
Benzer bir karışıklık Facebook’a ait Whatsapp’ın veri kullanımı şartlarında yaşanacak değişiklik döneminde popülerliğini artıran Signal uygulamasında yaşanmış. Signal halka açık olmamasına rağmen, Musk’ın "Signal kullanın" şeklinde attığı tweetin ardından Signal Advance isimli şirketin hisseleri artışa geçmişti.

Zoom'da da yaşandı
2019 yılında da benzer bir karışıklık videokonferans uygulaması Zoom ekseninde yaşanmıştı. Zoom'un hisseleri 2019 yılında borsada işlem görmeye başladı. Tam adıyla Zoom Video Communications olan şirketinin hisselerinin işlem görmeye başladığı gün yatırımcılar yanlışlıkla Çin merkezli Zoom Technologies isimli bir başka şirketin hisselerine hücum etti. Zoom Technologies hisseleri kısa sürede yüzde 80 yükseldi. Benzer karmaşalar daha önce de yaşandı, Covid-19 döneminin en popüler uygulamalarından Zoom’un da adı karıştırılmış ve Zoom video chat uygulamasına yatırım yaptığını zannedenler Zoom Teknolojileri isimli firmasının hisselerini almıştı.

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