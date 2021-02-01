Ünlüler de katıldı sadece 1 siyasi kullanıyor! Davetiyesi olmayan Clubhouse'a giremiyor
Sosyal medyada gündem olan Clubhouse son zamanlarda en çok merak edilen uygulama oldu. Uygulamayı kullananlar arasında Gülben Ergen, Farah Zeynep Abdullah, Atilla Taş gibi isimler buluyor. Sadece bir siyasetçi Clubhouse'a katıldı.
Mart 2020'de Twitter'a "sesli alternatif" olarak çıkan ve sadece davetle üye olunabilen uygulamanın haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyona ulaştığı açıklandı. Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var.
Her kullanıcıya bir kişiyi davet etme hakkı veriliyor. Uygulamayı kullanma sıklığına bağlı olarak bu sayı zaman içinde dörde kadar çıkabiliyor.
Kullanıcıların "ellerine kaldırarak" söz aldığı uygulama sadece Apple'ın uygulama mağazasından indirilebiliyor.
Uygulamanın gördüğü ilgi, Covid-19 salgınının küresel çapta sosyal iletişimi sınırlamasına ve "sohbet sıcaklığı" sunabilecek bir alternatif olmasına bağlanıyor.