Ünlüler de katıldı sadece 1 siyasi kullanıyor! Davetiyesi olmayan Clubhouse'a giremiyor

Mart 2020'de Twitter'a "sesli alternatif" olarak çıkan ve sadece davetle üye olunabilen uygulamanın haftalık aktif kullanıcı sayısının 2 milyona ulaştığı açıklandı. Uygulamada müzik, sinema, kültür, teknoloji ve güzellik gibi konuların konuşulduğu pek çok sohbet odası var.