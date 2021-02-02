Boğaziçili Müslüman Öğrenciler Grubu: Arkadaşlarımın şeytanlaştırılmasını kabul etmiyorum

Boğaziçili Müslüman Öğrenciler Grubu, "İnanan biriyim; Boğaziçili arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını kabul etmiyorum” sözleriyle tutuklamalara itiraz etti.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemleri sürerken, üniversitede 'Kabe figürlü görsel' tutuklamalarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Boğaziçili "Müslüman Öğrenciler Grubu" hazırladıkları videoya "Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum" tepkisini gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 'Kabe figürlü görsel' tutuklamalarına itiraz etti. Çektikleri videoyla görüşlerini açıklayan 'Müslüman Öğrenciler Grubu', şu ifadeleri kullandı: Bu eserin değerlerime aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunu okul ortamında dile getirdim. Homofobik söylemler yargılanmıyorken, bu arkadaşlarımın tutuklanmasını adaletsizlik olarak görüyorum.

Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum.

"İmgelerle zedelendiğini düşünmüyorum"

Sanat eserinin inançlarıyla uyuşmadığını ancak bunun bir tutuklama gerekçesi olmadığını belirten öğrenciler, şunları söyledi:

Okulumda Müslüman kimliğimi özgürce yaşayabilen biri olarak sanat eserini fikir özgürlüğü olarak tanımlıyorum. Kutsal değerlerimin sanat eserinde kullanılan imgelerle zedelendiğini düşünmüyorum. Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum.