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Manisa'da 4 gencin ölmeden önceki veda videosu çıktı: Biz seni yarı yolda bıraktık

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.

Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı. Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor.

Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşyor. Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi. 


Bilgisayarı da incelenecek
Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki evinden alınan bilgisayar da incelenecek.

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