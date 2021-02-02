Şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır kış aylarının vazgeçilmezi!

Şifa niyetine çorba tarifleri listemizde bugün en az şehriye çorbası kadar şifalı tavuk suyuna çorba tarifimiz var. Sizin için özellikle esnaf lokantalarında yapılan ve herkesin çok beğendiği şehriyeli tavuk çorbasının tarifini hazırladık. Sofranızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini hemen alacak olan lokanta usulü şehriyeli tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…

Malzemeler;

1 bütün tavuk, 1 adet soğan, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1-1,5 su bardağı su, 2,5-3 su bardağı tavukların suyu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, yarım limon suyu, yarım su bardağı tel şehriye, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=3bMvZRfbSvo&feature=youtu.be