BIST 1.511
DOLAR 7,19
EURO 8,65
ALTIN 423,78
İNTERNETHABER TV

Şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır kış aylarının vazgeçilmezi!

Bu gün sizler için tam bir kış çorbası tarifimiz olacak şehriyeli tavuk çorbası! Oldukça lezzetli ve sağlıklı bu çorbayı mutlaka denemelisiniz...

Şifa niyetine çorba tarifleri listemizde bugün en az şehriye çorbası kadar şifalı tavuk suyuna çorba tarifimiz var. Sizin için özellikle esnaf lokantalarında yapılan ve herkesin çok beğendiği şehriyeli tavuk  çorbasının tarifini hazırladık. Sofranızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini hemen alacak olan lokanta usulü şehriyeli tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…

Malzemeler;

1 bütün tavuk, 1 adet soğan, 2-3 yemek kaşığı sıvıyağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1-1,5 su bardağı su, 2,5-3 su bardağı tavukların suyu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, yarım limon suyu, yarım su bardağı tel şehriye, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=3bMvZRfbSvo&feature=youtu.be

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tele 1 izleyenler şaşkına döndü! Can Ataklı canlı yayında rap yaptı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Hastaneye kaldırıldı! Mahmut Tuncer'den üzen haber: Kalbinde...
Boğaziçili Müslüman Öğrenciler Grubu: Arkadaşlarımın şeytanlaştırılmasını kabul etmiyorum
Manisa'da 4 gencin ölmeden önceki veda videosu çıktı: Biz seni yarı yolda bıraktık
Akrep haftalık burç yorumları 1-7 Şubat finansal konular ön planda!
Feyza Aktan Özcan Deniz'in açtığı velayet davası için adliyede ifade verdi
Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki tehdit içerikli sözleri
45 günde tamamlandı! İstanbul’un pandemi hastanesi uydu görüntülerine yansıdı
EGM, video paylaştı! Polis, Boğaziçi öğrencilerine 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' diyor