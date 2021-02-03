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CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğrencileri bırakın çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin, "Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesine bir 'kayyum rektör' atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu akşam öğrencilere değil de onların anne ve babalarına seslenmek istediğini bildirerek şunları kaydetti:

"Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."

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