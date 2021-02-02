Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek isterken gözaltına alınan 108 öğrenciden 79'unun terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

Soylu, "Burada maalesef marjinal, ideolojik, çok uçlarda olan sınırlı sayıdakiler, üniversiteyi marjinal ideolojik merkeze çekmişler. Bu doğru bir iş değil. Bizim Boğaziçi Üniversitesiyle konuşacağımız iş onların başarısıdır. LGBT denilen, hakikaten değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen, tamamen Batı'nın Türkiye'ye pazarladığı, sunduğu... Bloke ediyorlar üniversiteyi" ifadesini kullandı.

"Senin Kâbe ile ne işin var?"

"Diyebilirsiniz ki: 'Size ne? Milletin kutsallarıyla uğraşsınlar.' Senin Kabe'yle ne işin var? Onları yapanların annesi, babası, ailesi yok mu? Bu ülkede her gün 5 vakit ezan okunuyor. Hani ne oldu saygı, demokrasi, çoğulculuk kelimeleri? İnsanların inandıklarını bu kadar kışkırtmak için üzerine gidilir mi? Bu öğrenciler ne yapacaklar? Rektörün odasına girecekler, rektörün odasını işgal edecekler... Ben İçişleri Bakanı'yken buna müsaade etmem. Boğaziçi Üniversitesi ayağa kalksa da Türkiye ayağa kalksa da müsaade etmem."