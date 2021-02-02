Okullar yüz yüze eğitime hazır mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime kademeli geçişin ayrıntılarını açıkladı. 15 Şubat Pazartesi günü okullar açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor. Pandemi sürecinde daha etkin bir eğitim süreci için öğrenci, öğretmen ve velileri neler bekliyor?



Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, MEF Okulları Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir ve Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Psikoterapist Dr. Didem Küt ile pandemi sürecinde Türkiye'deki eğitimin etkinliğini konuştuk. 1 Mart itibariyle köy okulları tam zamanlı eğitime açılıyor. Tam zamanlı yüz yüze eğitim neden önemli...



Yüz yüze eğitime geçilirken öğretmenler aşılanacak mı? Öğretmenlerin aşı takvimi değişti. Çocukların eğitimi için ailelere öneriler ve daha fazlası Bahar Saygılıer'in sunduğu ''Bir Bilen'' programında...