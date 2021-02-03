Boğaziçi eylemleri ikinci gezi provası mı?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına çeşitli protesto gösterileri düzenliyor. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan bazı öğretim üyeleri de Melih Bulu'nun atanmasına karşı çıkmıştı. Son olarak polisin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen eylemlere müdahale etti.

Çıkan olaylarda polislere mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada İstanbul’da çeşitli ilçelerde 104 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hadi Özışık Melih Bulu ile görüşmesini Perde Arkası programında aktardı. Öte yandan Boğaziçi eylemlerini masaya yatıran Özışık ''Gezi eylemlerinde olduğu gibi Türkiye'yi karıştırmak isteyen kişiler, şu an görülüyor ki Boğaziçi eylemleri ikinci bir gezi provasıdır eylemlere katılanların çoğu provokatör, eylemlere destek verenler terör örgütü sevdalısı ilerleyen günlerde ne olacak göreceğiz'' ifadelerini kullandı...