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Meclis Üyesi Burhan: İstifa et Mansur Yavaş

Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü istifaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan sert tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’ın “Göreve gelmeden önce rozetsiz başkan olacağım siyaset yapmayacağım” dediğini hatırlatan Burhan, "Sen CHP Genel Başkanı mısın, hukuka uygun olarak atanmış bir üniversite Rektörünü istifaya davet etmek doğru mudur? Eğer doğru buluyorsanız bende sizi istifaya davet ediyorum" dedi.

Sinan Burhan, "PKK yandaşlarının, manevi değerlere saldıranların LGBT’lilerin provokasyon yaptığı olaylara nasıl destek verirsiniz! Hani milliyetçiydiniz, hani muhafazakârdınız, hani siyaset yapmayacaktınız. Bu açıklamanız, Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışanlara terör yandaşlarına Kabe’ye hakaret edenlere, provokatörlere destek anlamına gelmiyor mu?" Diyerek sert tepki gösterdi.

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