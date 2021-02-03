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Zonguldak'ta geri manevra yaparken her şey bir anda oldu! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil 69 yaşındaki kadına çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza öğle saatlerinde Akarca Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Neval K. (40) idaresindeki 41 E 4673 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada Kadıtarlası istikametine gitmekte olan ticari taksiden inen Meral Küçüktaş’a (69) çarptı. Otomobilin çarpması ile yere yığılan kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü.


Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksiden inen kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada geri manevra yapan otomobilin çarptığı görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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