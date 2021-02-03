Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali kameraya yansıdı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında çevresindekilere aldırış etmeden bali çeken şahsın hali görenleri şaşırttı.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan bir kişi, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde; gencin anlamsız hareketler yaparak küfrettiği görüldü.
Vatandaşlar, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşanlarla ilgili çalışma yapılmasını istedi.