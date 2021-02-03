Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali kameraya yansıdı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde bali çekerek kendini kaybeden ve anlamsız hareketler yapan bir kişi, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde; gencin anlamsız hareketler yaparak küfrettiği görüldü.

Vatandaşlar, bali ve tiner çekerek sokaklarda dolaşanlarla ilgili çalışma yapılmasını istedi.