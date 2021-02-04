Fenerbahçe ve Galatasaray Süperlig'in 24. haftasında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadında karşı karşıya gelecekler. Derbi öncesi son gelişmeler, Fenerbahçe ve Galatasaray'daki formda oyuncular. Süperlig'deki son durum. Avrupa futbol liglerindeki güncel haberler. NBA'de gecenin sonuçları. F1'den son gelişmeler. Tenis dünyasındaki önemli olaylar ve çok daha fazlası A'dan Z'ye Spor'da sizlerle.