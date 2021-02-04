BIST 1.534
DOLAR 7,16
EURO 8,63
ALTIN 421,84
MEDYA

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 17. yeni bölümüyle 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 52. bölüm fragmanı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Maraşlı 5. bölüm fragmanı
Hercai 58. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 15. bölüm 2. fragmanı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kavganın perde arkası
Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya'da bali çeken gencin içler acısı hali kameraya yansıdı
Gülse Birsel'den 'Boğaziçi' çağrısı: Ne olur bizim dengemizi bozmayınız
Zonguldak'ta geri manevra yaparken her şey bir anda oldu! İşte o anlar