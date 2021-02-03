Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kavganın perde arkası

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun görevinin başında olduğunu ve üniversite için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Asıl kavganın Bulu'nun AK Parti'den aday adayı olması olduğunu ifade eden Özışık, atanan isim CHP'li olsaydı bu kadar tartışma yaşanmayacaktı yorumunda bulundu.

Hadi Özışık, Habertürk'te Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektörlük tartışmasını değerlendirdi. Rektör Melih Bulu ile telefonla görüştüğünü ve istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Özışık, atamaya karşı çıkanların üniversitedeki öğretim üyelerinin küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Sosyal medyada yer alan bir görüntü üzerinden kıyamet koparıldığını; ancak yayınlayan Youtube kanalının da polis kamerasının görüntüleri üzerine kamuoyundan özür dilediğini anlatan Özışık, rektörlüğe Melih Bulu değil de CHP'li Haluk Koç atansaydı bu tartışmanın da yaşanmayacağını asıl derdin de bu olduğunu söyledi.

İşte Özışık'ın o sözleri;

"Bizden biri olsun isteniyor. Bizden biri diye bir şey yok! İlla bizden olsun. Asıl mesele içeriden olsun değil asıl mesele bizden olsun. Niye dışarıdan getirildi sorusunun gerekçesi, bu adamın geçmişte AK Parti milletvekili aday adayı olması. Bütün mesele bu! Eğer AK Parti milletvekili aday adayı olmasaydı bakın Haluk Koç'u oraya cumhurbaşkanı atasaydı bu kadar tartışma olmazdı. İnanın olmazdı!

"Öğrencileri kışkırtan bir ekip var"

Bakın tepki gösterenlere bakalım. Burada başka bir niyet var. Bu niyeti gerçekleştirme eğiliminde bütün öğrencileri, bütün öğretim görevlilerini kastetmiyorum. Bu öğrencileri kışkırtan bir ekip var.

"İki gündür kıyamet koparıldı"

Bakıyoruz görüntülere ama böyle demiyor. Aşağıya bak denmiyor, aşağıya in yürüyün deniyor. Bunun üzerine kıyamet koptu iki gündür.

Bir video çekiliyor ismini vermek istemiyorum bir yerde yayınlanıyor ve bu yaygınlaştırıyor. Bu görüntüleri yayınlayan Youtube kanalı özür diledi."