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Merve Boluğur: İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister

Enes Batur Merve Boluğur'u konuk etti ortaya ilginç bir sohbet çıktı. Merve Boluğur açıklamasında "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister" dedi.

Enes Batur, programında Merve Boluğur'u konuk etti. İkilinin sohbeti gündeme bomba gibi düştü.

İlişki koçluğuna soyunan Merve Boluğur, yeni bir analizde daha bulundu. Boluğur “İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli” dedi. Boluğur açıklamasında şunları söyledi:

"Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz..."

Bu sözlere Enes Batur’dan itiraz geldi.

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