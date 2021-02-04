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DÜNYA

Hindistan'da baltalı tacizci dehşeti yaşattı! Kadına böyle saldırdı

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da tacizci sapık bu kez baltayla dehşet saçtı. Defalarca balta darbesi alan kadın, canını kaçarak kurtarmaya çalıştı. O anlar böyle görüntülendi.

Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Meerpet bölgesinde, Rahul Goud (26) adlı kişi, aylardır taciz ettiği kadını evinde yakaladı. Kucağında bebek olan kadına baltayla saldıran Goud, sokak ortasında dehşet saçtı.

Baltalı saldırganın yakalanarak, ‘cinayete teşebbüs’ suçundan yargılanacağı kaydedildi.

Dehşet anları saniye saniye böyle görüntülendi.

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