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Erzurum'da ortalık karıştı taşlı sopalı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM’da minibüs şoförlerinin arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne Iğdır’dan yolcu taşıyan iki firma çalışanlarının arasında çıkan yolcu nedeniyle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 10 kişinin birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavgada 9 kişi yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale ederken, yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 9 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü.

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