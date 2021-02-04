Küçük esnaf ne yapsın?

Uzayan pandemi süreci ve kısıtlamalar nedeniyle işleri bozulan, işyerleri kapanan ya da cirosu düşen esnaf için hükümet ard arda destek paketleri açıklamaya devam ediyor. Esnaf kredisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği için 1000'er lira olarak belirlenen desteğin ilk ödemeleri yapıldı. İkinci ödemeler için başvuru süreci ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.

İşyeri koronavirüs salgını nedeniyle tamamen kapanan esnaf için mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnafımız da önümüzdeki 6 ay süresince veri beyannamesi ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş oldu. Esnaf için açıklanan bir diğer destek ise kredilerle alakalıydı. Halkbank esnaf kredisi için yapılan düzenlemeler ile esnaf kredilerinin önemeleri ertelendi.

Tüm bunların ardından hükümet esnaf için bir karar daha aldı. Yeme içme sektöründen etkilenen esnafa ciro kaybının %3'ü kadar destek verilmesine karar verildi. Yeterli şartları taşıyan yaklaşık 200 bin işletme bu destekten faydalanabilecek.





Küçük esnafın kamuya katkısı büyük

Pandemi öncesi süreçte, 2019 yılının mart ayı ile 2020 Mart ayı arasında sektörün toplam cirosu yaklaşık 135 milyar liraydı. 2 milyon çalışanı olan sektörde 100 bin kadar işletme faaliyette bulunuyor. Sektörün kamuya ciddi bir katkısı var bu oran ssk primleri ve kdv'ler eklenince yaklaşık 70 milyar liraya yaklaşıyor.



Yapılan çalışmalar pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte 35 bin kadar işletmenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum 70 binden fazla kişiyi işsizlik riskiye karşı karşıya bırakıyor. Esnafın gözü gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinde. Bununla birlikte esnafın durumunu düzeltmek için farklı talepleri de var.



Bunlarda ilki özellikle pandemi sonrasını kapsayacak şekilde hazırlanacak bir sicil affı. Son dönemde büyük sıkıntılarla mücadele eden küçük esnaf için sicil affı son derece önemli bir hal almış görülüyor. Bunun yanı sıra nakit hibe desteğinin arttırılması, vergi yükümlülüğü ile alakalı desteğin özellikle kısıtlamalar kalktıktan sonra da devam etmesi ve kdv indirilmelerinin uzatılması esnafın öncelikli konuları arasında yer alıyor.

Zincir marketler ve e ticaret ile mücadele etmek zorunda kalan esnafın yaşadığı sıkıntıları, sorunlar ve çeşitli çözüm önerilerini Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erkan Kaya anlattı... Bahar Saygılıer'in sunumuyla Bir Bilen sizlerle...