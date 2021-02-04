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Soğuk baklava nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Bu gün sizler için çok güzel bir tatlı tarifimiz var soğuk baklava! Bu tarife bayılacaksınız...

Misafirleriniz için farklı bir baklava hazırlamak isterseniz soğuk baklava tam size göre. Şerbeti sütle yapılan bu farklı lezzeti yiyenler çok sevecek. Peki soğuk baklava nasıl yapılır? İçine ceviz, fındık, fıstık veya badem koyabileceğiniz soğuk baklavanın üstüne şerbetten sonra çikolata tozu serpiliyor. Sizde denemek isterseniz işte tarifi…

Malzemeler;

35-40 adet hazır baklavalık yufka, 2 su bardağı ceviz, fındık ya da fıstık, 200 gr tereyağı, 1 su bardağı sıvıyağ, kaymağı için 3 yemek kaşığı irmik, 1,5-2 su bardağı süt, şerbeti için 1 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin, üzerine kakao, rendelenmiş çikolata.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=TwSTx_HDLyA&feature=youtu.be

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