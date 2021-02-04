Minik Fevzi'yi sosyal medyada milyonlar izliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Fevzi Kaan Türker sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. 36 yıllık müzisyen babasının pandemide yasaklanan düğünlerden dolayı eve getirdiği orga merak saran Fevzi Kaan Türker, kısa zamanda org ile videolar çekmeye başladı.

Sonrasında ünlü youtuberların sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlara konuk olan Fevzi Kaan, küçük yaşında milyonlar tarafından izleniyor. Neşeli ve hareketli tavırlarıyla kısa zamanda herkesin beğenisi kazanan Türker, org başında hem çalıyor hem söylüyor hem de oynuyor.