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FENERBAHÇE

Volkan Demirel'den Galatasaraylıları sözleri: Dışarıdan 11 adam toplasak yine kazanırız

Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi ''Fenerbahçe taraftarı rahat olsun, hafta sonu onlar için bayram olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, gel desek, onlar da toplasa yine biz kazanırız.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kaleciliğini yapan ve şimdi sarı-lacivertli takımın teknik ekibinde bulunan Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak derbi öncesi FBTV'ye konuk oldu. Volkan Demirel, "Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun, hafta sonu onlar için bayram olacak. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız." dedi.

''Melo'yu iyi analiz ettim''
İşte Volkan Demirel'in açıklamaları; Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm. Bir Galatasaray maçında Garry Rodrigues'in bir pozisyonunu, topuğuma çarparak kurtardım. 'Şanslıyım' dedim. Gazeteler 'Ben buradayım' dediğimi yazmış. Dışarıdan ukala gibi görünüyorum ama değilimdir. Çok duygusalımdır. Beşiktaş'tan teklif aldım. Galatasaray'dan almadım. Beşiktaş'ın beni istedikleri dönemler oldu ama Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim.

''Dışarıdan 11 adam toplasak, gel desek, onlar da toplasa yine biz kazanırız''
Fenerbahçe'ye imza attığım sene Galatasaray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O formayı giyip sahaya çıkan her Fenerbahçeli derbiyi kazanmak için çıkar. Dışarıdan 11 adam toplasak, gel desek, onlar da toplasa yine biz kazanırız.''

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