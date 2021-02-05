Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi için bomba açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı. Erdoğan cumadan çıkışta medyaya son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısım Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin oldu. Erdoğan şunları söyledi:

-Şunu çok açık net söylemeliyim. Boğaziçi Üniversitesi' ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok. Siyasetin bir boyutu başı çekiyor. Dağdan beslenenlerin, yani HDP'nin Kadıköy'deki çağrısı bunun çok açık net ifadesidir. Ana muhalefet partisi başının üstlendiği görev ortadadır. Bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de işin içinde yer alıyor. Akademisyenlerin içinde bunu kabullenmeyen de var, bu işe teşne olanlar da var.

-Bu ülke hukuk devletidir. Cumhurbaşkanı'nın buradaki yetkileri var. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bundan önce ben iki rektör atadım. YÖK, teklifini yapmıştır ben de onadım. Melih Beyle ilgili de 9 aday önüme geldi, bir tanesi olan Melih Bey'i aynı şekilde atamasını yaptım. Melih Bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme. Alanında başarılı bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı TV kanalları istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmeli diyecekler.

"Hiç utanç duymuyor musunuz?"

Osman Kavala denilen, bu ülkede Soros'un adeta ofisi olan kişinin karısı da aynı şekilde, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içinde yer alan bir kadındır. Nadide bir üniversitemizi alın karıştırın mı diyeceğiz. Amerika veya AB, 'olanları kınıyoruz' diyorlar. Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde ABD'deki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Macron sesleniyor, sen önce sarı yeleklileri çöz. Benim ülkemde böyle bir şey yok. Şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın peşinde. Ana muhalefet bunun içinde HDP bunun içinde. İP de ne yazık ki bunun içinde. Bu işi başaramayacaklar. Bu işi bir daha Gezi olayları ile aynı yere getiremeyecekler. Emniyet her türlü adımını atıyor. Ekranlarda konuşuyorlar. Bunlar mikser ya, bizim mikserlerle işimiz yok. İçeride bir şey yok ama siz kalkıp rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da 'hoşgeldin' demezler.