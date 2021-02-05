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DÜNYA

Rusya'da çocukların tren vagonu üzerindeki oyunu ölümle sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da vagonların üzerine çıkan 2 çocuk felakete sebep oldu. Çocuklardan biri elektrik akımına kapılarak oracıkta hayatını kaybetti. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da okul çağındaki 2 çocuk, tren istasyonuna girerek boş vagonların üzerine çıktı. Burada oyun oynayan ve sohbet eden çocuklardan biri kollarını kaldırınca trenin enerji aldığı elektrik kablosuna temas etti. Elektrik akımına kapılan çocuk bir anda vagonun üzerine serildi.

O anlar saniye saniye kameraya yansırken, olay yerine ambulans gönderildi. Çocuğun elektrik akımı nedeniyle olay yerinde hayatı kaybettiği tespit edildi.

Ölen çocuğun arkadaşının şok geçirerek hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, çocukların girmesinin yasak olan bölgede yaşanan olayda ihmali olanların araştırılmaya başlandığı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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